Спорт 21 декабря 2022, 13:18 Легкоатлетка из Кении дисквалифицирована на 6 лет за допинг

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Кенийская легкоатлетка Диана Кипиокей, которой удалось одержать победу в Бостонском марафоне в прошлом году, дисквалифицирована на шесть лет за употребление допинга. Об этом сообщила RT.

У спортсменки взяли анализ на гормон триамцинолон. Проба легкоатлетки Кипиокей оказалось положительной.

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Отмечается, что такое же запрещенное вещество находили в последние годы и у ее соотечественников-спортсменов. Кипиокей не сможет участвовать в соревнованиях ближайшие шесть лет.

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