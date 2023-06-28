Мир 28 июня 2023, 10:42 Шотландия назвала условие, при котором готова вступить в ЕС Министр Шотландии Хамза: страна вступит в ЕС, когда будет независимой от Великобритании Pxhere

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Первый министр Шотландии Хамза Юсаф сообщил, что страна готова вступить в Евросоюз, если получит независимость от Соединенного Королевства. Такое заявление политик сделал в интервью изданию Politico.

Он напомнил, что 62% шотландцев поддержали в 2016 году инициативу остаться в ЕС.

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«Если бы в 2014 году [в ходе проведения референдума о независимости Шотландии] они знали, что произойдет в 2016 году, я не сомневаюсь, что граждане проголосовали бы за то, чтобы Шотландия стала независимой страной», — считает он.

Первый министр считает, что теперь для Шотландии достижение независимости станет еще более важным приоритетом. По мнению Юсафа, страна имеет многолетний опыт следования европейским правовым практикам, поэтому у нее есть большое преимущество по присоединению к ЕС по сравнению с другими кандидатами.

Хамза Юсаф стал первым министром Шотландии в марте 2023 года, на посту он сменил Николу Стерджен. Последняя занимала кресло с 2014 года.