Мир 27 марта 2023, 22:40 Хамза Юсаф возглавит правительство Шотландии

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Этнического пакистанца Хамзу Юсафа избрали лидером Шотландской национальной партии. Он станет главой правительства страны, сообщило ИА НСН.

По данным информагентства, кандидатуру Юсуфа подержали 52,1% (свыше 26 тысяч членов партии) участников голосования. Ранее он занимал пост министра здравоохранения.

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«Я буду руководить ШНП в интересах всех членов партии, а не только проголосовавших за меня, так же, как буду руководить Шотландией в интересах всех наших граждан, независимо от политической принадлежности», — подчеркнул Юсуф.