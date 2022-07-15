Шольцу придется уйти в отставку, если он не «капитулирует» перед Путиным — британские СМИ
Telegraph: канцлера ФРГ Шольца ждет отставка, если он не «капитулирует» перед Путиным
Канцлеру Германии Олафу Шольцу грозит отставка, если он не «капитулирует» перед президентом России Владимиром Путиным. Таким мнением поделился журналист Дэниел Джонсон в колонке для британского издания Telegraph.
Обозреватель отметил, что две трети избирателей осуждают Шольца за то, что он не сумел обеспечить жителям энергетическую безопасность.
«Разыгралась настоящая драма с поиском виновных в принятии катастрофического решения десятилетней давности отказаться от атомной энергетики, из-за которого Германия попала в полную зависимость от России», — заметил Джонсон.
Все больше немцев выступают против агрессивных мер в отношении России, при этом общественная поддержка Германии слабеет.
«Либо Берлин потерпит мощную неудачу, сопровождаемую распадом правящей „светофорной“ коалиции, либо он капитулирует перед Путиным», — рассудил журналист.
Он напомнил, что на прошлой неделе Шольц и его коллеги «радовались краху Бориса Джонсона», но канцлера ФРГ «вполне может ждать такой же кошмарный сценарий».
На прошлой неделе Шольц с коллегами радовался краху Бориса Джонсона. Но немецкого канцлера вполне может ждать такой же кошмарный сценарий, а его злорадство может оказаться недолговечным», — написал Джонсон.
Ранее уйти в отставку Шольца призвали читатели немецкой Bild. Их возмутили планы немецкого правительства увеличить налоги на выбросы углекислого газа.