Канцлеру Германии Олафу Шольцу грозит отставка, если он не «капитулирует» перед президентом России Владимиром Путиным. Таким мнением поделился журналист Дэниел Джонсон в колонке для британского издания Telegraph.

Обозреватель отметил, что две трети избирателей осуждают Шольца за то, что он не сумел обеспечить жителям энергетическую безопасность.

«Разыгралась настоящая драма с поиском виновных в принятии катастрофического решения десятилетней давности отказаться от атомной энергетики, из-за которого Германия попала в полную зависимость от России», — заметил Джонсон.

Все больше немцев выступают против агрессивных мер в отношении России, при этом общественная поддержка Германии слабеет.

«Либо Берлин потерпит мощную неудачу, сопровождаемую распадом правящей „светофорной“ коалиции, либо он капитулирует перед Путиным», — рассудил журналист.

Он напомнил, что на прошлой неделе Шольц и его коллеги «радовались краху Бориса Джонсона», но канцлера ФРГ «вполне может ждать такой же кошмарный сценарий».

На прошлой неделе Шольц с коллегами радовался краху Бориса Джонсона. Но немецкого канцлера вполне может ждать такой же кошмарный сценарий, а его злорадство может оказаться недолговечным», — написал Джонсон.

Ранее уйти в отставку Шольца призвали читатели немецкой Bild. Их возмутили планы немецкого правительства увеличить налоги на выбросы углекислого газа.