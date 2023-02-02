Мир 02 февраля 2023, 23:56 Шольцу предрекли крах карьеры из-за решения по России Экс-советник Пентагона Макгрегор: канцлеру ФРГ Шольцу придет конец из-за решения по России РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц после решения поставить танки Украине поставил крест на своей политической карьере. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Свое мнение он высказал на YouTube-канале.

«Большинство в Германии пришло в ужас (из-за объявления о поставках оружия Украине — прим. ред.). Немцы имеют опыт и знают свою историю. Они знают, что, когда Берлин и Москва сотрудничали и вели друг с другом бизнес, Европа жила мирно», — отметил Макгрегор.

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Военный отметил, что Первая и Вторая мировые войны были трагедией. Они, по словам Макгрегора, побудили Берлин к созданию механизмов, которые призваны предотвратить подобные конфликты с Москвой в будущем.

«Я не могу представить, чтобы канцлер Коль или канцлер Шмидт встали бы и призывали посылать снаряжение этому коррумпированному гангстерскому режиму в Киеве, убивающему собственных людей. <…> Шольц не протянет долго», — высказал свое мнение экс-советник главы Пентагона.

США из чувства собственной исключительности решили подавить Европу в сфере экономики. Дискриминационными законами и льготами американская сторона переманили производство, Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон начали это осознавать.