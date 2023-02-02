Мир 02 февраля 2023, 14:07 Франция и Германия начали осознавать, что США подавляют Европу экономически — Лавров Глава МИД России Лавров: в планы США вошло экономическое подавление Европы РИА «Новости»

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США из чувства собственной исключительности решили подавить Европу в сфере экономики. Дискриминационными законами и льготами они переманили производство, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон начали это осознавать. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал об этом в интервью РИА «Новости» и «Россия 24».

«Экономически подавить Европу, нет сомнений, это входило в планы тех, кто живет осознанием исключительности своей страны и необходимости ее делать и оставлять сувереном во всем мире», — сказал он.

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Процесс, по словам министра, уже запустили. Он назвал американское законодательство по борьбе с инфляцией и предоставлению субсидий дискриминационным и направленным на подрыв европейской промышленности. Сергей Лавров обратил внимание на то, что Олаф Шольц и Эммануэль Макрон только теперь начали осуждать действия своего союзника.

Глава МИД также назвал убежденность Соединенных Штатов в собственном превосходстве главной причиной противостояния с Россией. Он добавил, что началась трансформация мировой экономики, в которой доминировали США.