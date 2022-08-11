facebook_pixel
    11 августа 2022, 18:05

    Шольцу посоветовали выслушать ликбез от юриста, прежде чем давать советы России

    Политтехнолог Баширов: Шольц предложил России нарушить гарантийные обязательства

    Дмитрий Толокевич, Оксана Кириллова

    Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию забрать отремонтированную в Канаде турбину Siemens, однако все не так просто: сделав это, Россия нарушила бы гарантийные обязательства, рассказал «360» политтехнолог, автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов. По его словам, Шольц тут вообще ни при чем — речь идет только о договоре между «Газпромом» и Siemens.

    Шольцу посоветовали выслушать ликбез от юриста, прежде чем давать советы России

    «Вообще, господин Шольц здесь… хотел сказать „никто“, но это, наверное, неправильно. Он здесь не участник юридических отношений. Есть договор между Siemens и „Газпромом“. Компания „Газпром“ купила турбины, поставила их и эксплуатирует согласно договору», — пояснил Баширов.

    В частности, договор предусматривает определенные процедуры ремонта, технического обслуживания на месте, контроля и «так называемую выработку ресурса».

    «Неважно, турбина целая или нет. По договору, если она отработала определенное количество часов, ее нужно отправить на техосмотр и замену определенных деталей. Точно как с автомобилем, который могут снять с гарантии, если вовремя не пройти техосмотр. Эти юридические обстоятельства были грубо нарушены компанией Siemens», — рассказал эксперт.

    По его словам, турбина — сложное техническое изделие, с которым обычно обращаются очень бережно.

    «А Шольц предлагает нарушить все гарантийные обязательства. Так пусть это сделает Siemens — пусть она подпишется под тем, что будет дальше ремонтировать турбины», — отметил Марат Баширов.

    Он напомнил, что «Газпром» потребовал показать документы о ремонте, о доставке турбины и информацию о том, что будет с этой и другими турбинами дальше. Отправить на ремонт другие изделия означает «опять ввязаться в юридическую борьбу и потратить деньги», констатировал политтехнолог.

    «Шольцу надо пригласить своего главного юриста, и пусть он ему объяснит, что такое юридические гарантии, данные немецкой компанией Siemens», — подвел черту Баширов.