Шольцу посоветовали выслушать ликбез от юриста, прежде чем давать советы России

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию забрать отремонтированную в Канаде турбину Siemens, однако все не так просто: сделав это, Россия нарушила бы гарантийные обязательства, рассказал «360» политтехнолог, автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов. По его словам, Шольц тут вообще ни при чем — речь идет только о договоре между «Газпромом» и Siemens.

«Вообще, господин Шольц здесь… хотел сказать „никто“, но это, наверное, неправильно. Он здесь не участник юридических отношений. Есть договор между Siemens и „Газпромом“. Компания „Газпром“ купила турбины, поставила их и эксплуатирует согласно договору», — пояснил Баширов.

В частности, договор предусматривает определенные процедуры ремонта, технического обслуживания на месте, контроля и «так называемую выработку ресурса».

«Неважно, турбина целая или нет. По договору, если она отработала определенное количество часов, ее нужно отправить на техосмотр и замену определенных деталей. Точно как с автомобилем, который могут снять с гарантии, если вовремя не пройти техосмотр. Эти юридические обстоятельства были грубо нарушены компанией Siemens», — рассказал эксперт.

По его словам, турбина — сложное техническое изделие, с которым обычно обращаются очень бережно.

«А Шольц предлагает нарушить все гарантийные обязательства. Так пусть это сделает Siemens — пусть она подпишется под тем, что будет дальше ремонтировать турбины», — отметил Марат Баширов.

Он напомнил, что «Газпром» потребовал показать документы о ремонте, о доставке турбины и информацию о том, что будет с этой и другими турбинами дальше. Отправить на ремонт другие изделия означает «опять ввязаться в юридическую борьбу и потратить деньги», констатировал политтехнолог.

«Шольцу надо пригласить своего главного юриста, и пусть он ему объяснит, что такое юридические гарантии, данные немецкой компанией Siemens», — подвел черту Баширов.