Шольц призвал Россию забрать отремонтированную турбину для «Северного потока»

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию забрать отремонтированную в Канаде турбину Siеmеns для «Северного потока» и продолжить импорт газа. Заявление прозвучало на пресс-конференции в Берлине. Об этом написал ТАСС.

«Забирайте же ее. Она здесь», — произнес Шольц.

«Газпром» сообщил о вынужденной остановке работы турбинного двигателя на КС «Портовая» в конце июля. С 27 июля газопровод «Северный поток», по которому поставляется в Европу российский энергоресурс, действует только на 20% от максимальной мощности. Суточная производительность компрессорной станции не превышает 33 миллионов кубометров газа в сутки.

До этого еще одну турбину, сделанную компанией Siemens Energу в Канаде, отправили на ремонт в Монреаль. Поначалу производитель отказался возвращать ее в Германию из-за антироссийских санкций. При этом страны, которые ввели санкции, не предоставляли официальных разъяснений по вопросам транспортировки агрегатов для «Северного потока».

По настойчивым просьбам ФРГ компания все же вернула отремонтированную турбину. Именно о ней и говорил Шольц.