Мир 18 апреля 2024, 07:27 Шольцу не удалось заручиться поддержкой Китая даже после визита в Пекин Tagesschau: переговоры Шольца с Си Цзиньпином об Украине прошли неудачно Пресс-служба Кремля

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Канцлер Германии Олаф Шольц не смог убедить председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в швейцарской конференции, посвященной теме Украины. Об этом сообщило издание Tagesschau.

«Канцлер не смог достичь своей цели побудить Китай принять участие в мирной конференции в Швейцарии в ближайшие месяцы», — подчеркнул журналист Йорг Эндрисс.

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Шольц посетил Пекин и встретился с китайским лидером, но переговоры не увенчались успехом. Канцлер после визита в Пекин объявил, что заложил «камень в основание фундамента» своей беседой с Си Цзиньпином, но при этом диалог оказался провальным, указали в издании.

«Для Шольца к концу его поездки Китай остается влиятельным, но трудным партнером по переговорам», — отметил корреспондент Йорг Эндрисс.

Ранее лидер КНР принял немецкого канцлера в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине. Шольц и Си Цзиньпин во время переговоров выступили против нападения на мирные ядерные объекты и призвали другие страны соблюдать цели и принципы Устава ООН.