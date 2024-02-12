Важное 12 февраля 2024, 15:28 Столтенберга решили сделать спецпосланником по Украине СВР: Запад захотел назначить Столтенберга спецпосланником по Украине

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Западные страны хотят назначить «наместника» на Украине, чтобы укрепить механизм внешнего управления подконтрольной киевскому режиму территории, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Его слова привело РИА «Новости».

По данным разведывательного ведомства, спецпосланником по Украине может стать занимающий пост генсека НАТО Йенс Столтенберг. Его мандат истекает 1 октября 2024 года.