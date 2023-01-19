Мир 19 января 2023, 11:47 Шольца снимут с поста из-за сдержанной позиции по Украине The Spectator: вся политическая жизнь канцлера Германии Шольца в опасности из-за Украины РИА «Новости»

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Осторожная тактика Германии в части военной помощи Украине может стоить канцлеру Олафу Шольцу не только нынешнего поста, но и всей карьеры. Его нежелание поставлять тяжелое вооружение не понравилось западным союзникам и политическим силам в родной стране, предупредил The Spectator.

Автор статьи заявил, что конфликт на Украине обнажил самодовольство Европы, ее слабую систему безопасности и хаос в правительстве Германии. Министр обороны Кристина Ламбрехт из Социал-демократической партии покинула свой пост, а теперь под ударом может оказаться Олаф Шольц.

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«Не только его наследство в опасности, если он не изменит курс, но и его политическая жизнь», — предупредил автор статьи.

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Заявления политика опровергали, подталкивали его к каждому решению по Украине. Например, сначала компания Rheinmetall заявила, что, вопреки словам Олафа Шольца, немецкая промышленность способна произвести нужное количество оружия для отправки. Затем правительство попыталось распродать свой парк бронетехники, чтобы для Украины остались только устаревшие машины, а после этого предложило другим странам, вроде Польши, поделиться танками Leopard с украинской армией, но само же наложило вето. Против канцлера Германии выступила его собственная коалиция, и, по мнению издания, это отразится на его карьере.