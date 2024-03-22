Мир 22 марта 2024, 18:17 Шольц заявил о «законности» использования доходов от активов России для нужд ВСУ Шольц счел использование доходов от финактивов России для Украины легитимным IMAGO/Didier Lebrun/globallookpress

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Использование доходов от замороженных в Европе российских активов для Украины не противоречит нормам международного права. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц в эфире немецкого телеканала Phoenix.

«Хочу подчеркнуть, что с правовой точки зрения это совершенно безопасные действия», — сказал он.

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Шольц указал на тщательную сверку с международным правом и другими правами, требующими четкого соблюдения. По итогу приняли решение, что эти доходы якобы ничьи и ЕС вправе их забрать для использования в виде помощи Украине.

Отвечая на вопрос о сроках использования денег, Канцлер отметил, что это произойдет быстро — после того, как в ЕС согласуют последние детали.

Накануне США предложили странам G7 создать механизм, который позволит использовать замороженные активы РФ для выпуска облигаций на 50 миллиардов долларов. Прибыль намерены передать на помощь Украине.