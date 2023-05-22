Мир 22 мая 2023, 10:53 Шольц заявил о несоответствии Украины требованиям для вступления в НАТО Канцлер ФРГ Шольц: в обозримом будущем Украина не вступит в НАТО РИА «Новости»

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Украина не соответствует многим критериям для вступления в НАТО в ближайшем будущем. Об этом в эфире телеканала Welt заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Еще давно в Бухаресте мы приняли решение, которое четко сформулировало перспективы вступления Украины в альянс. Сразу было очевидно, что в ближайшем будущем это невозможно», — сказал он.

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Шольц отметил, Украина не соответствует очень многим критериям и условиям, которые для себя сформулировал НАТО.

«В это непростое время альянсу необходимо вновь сконцентрироваться на оказании помощи Украине», — отметил политик.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все члены альянса выразили согласие с необходимостью включить Украину в военный блок. При этом он затруднился уточнить, откажется ли НАТО от своего правила не принимать страны, которые ведут военные конфликты.