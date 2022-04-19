Новый этап спецоперации РФ на Украине не станет поводом для прямого вмешательства НАТО в конфликт. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

При этом он подчеркнул, что западные страны продолжат снабжать Украину оружием и оказывать ей финансовую поддержку.

«Мы все едины в этом — масштабная поддержка Украины, но никакого участия НАТО», — сказал Шольц.

В качестве материальной поддержки страны G7 намерены выделить Украине 50 миллиардов евро, отметил канцлер ФРГ.

Ранее Запад заявлял, что поможет Украине восстановиться после войны. Европа планирует покрыть большую часть расходов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Bloomberg. Для помощи Украине планируют создать специальную комиссию и ряд инструментов, которые использовались для субсидирования в рамках восстановления ряда стран после пандемии. Европа может выделить на восстановление Незалежной «сотни миллиардов евро». При этом пока неясно, какая часть этих денег будет выдана в качестве кредита и на каких условиях.