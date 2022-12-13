Мир 13 декабря 2022, 01:10 Шольц выступил за сотрудничество с Россией после завершения СВО Канцлер ФРГ Шольц: возобновление сотрудничества с Россией возможно после завершения СВО РИА «Новости»

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Экономическое сотрудничество Германии и России будет возможным после окончания конфликта на Украине, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. Его процитировала газета Zeit.

«Канцлер Германии высказался о перспективе возобновления экономического сотрудничества с Россией после окончания войны с Украиной», — сообщили СМИ.

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После завершения СВО на Украине России «нужен шанс», чтобы начать сотрудничество, считает Шольц. Однако в настоящий момент партнерство сокращается из-за ужесточения антироссийских санкций, передал RT.

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При этом Россия остается крупнейшим государством на европейском континенте, подчеркнул глава немецкого правительства. И потому Германия должна иметь перспективы для сотрудничества, подытожил Шольц.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что готов к диалогу с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, разность взглядов не должна мешать контактам на высоком уровне.