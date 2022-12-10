Мир 10 декабря 2022, 20:35 Шольц назвал необходимыми переговоры с Путиным Канцлер Германии Шольц заявил о важности диалога с Путиным, несмотря на разницу взглядов РИА «Новости»

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Разница во взглядах не должна мешать продолжению переговоров с президентом России Владимиром Путиным. С таким заявлением в интервью немецкому телеканалу NTV выступил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он пояснил, что диалог — единственная возможность выхода из сегодняшней ситуации на Украине.

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«Мы придерживаемся совершенно разных мнений. Однако я продолжу говорить с ним, потому что хочу застать момент, когда будет возможно выйти из этой ситуации», — заявил Шольц.

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Глава правительства Германии подчеркнул, что в ближайшее время переговоров с Путиным у него не запланировано. Но он настаивает на важности продолжения диалога.

«Необходимо говорить друг с другом, даже если у вас совершенно разные мнения», — добавил Шольц.

Последние телефонные переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца прошли в пятницу, 2 декабря.

В ходе беседы российский лидер указал собеседнику, что страны Запада проводят деструктивную политику, накачивая Украину оружием.

Он подчеркнул, что такие решения только все больше снижают готовность руководства соседней страны идти на переговоры. При этом большую часть иностранной военной техники украинские боевики используют для обстрела мирных жителей.