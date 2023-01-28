Мир 28 января 2023, 13:30 Шольцу припомнили его антиамериканское прошлое РИА «Новости»

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Нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц начал политическую карьеру в молодежном подразделении Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом рассказали журналисты издания Politico.

«Для Шольца и его соратников в 1980-х годах коммунисты были союзниками, а НАТО — агрессором», — отметили авторы материала.

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Причем во времена участия Шольца в деятельности СДПГ его считали сторонником левых взглядов. Журналисты отметили, что именно будущий канцлер подтолкнул эту партию к рассмотрению вопроса о выходе Западной Германии из НАТО. Также авторы материала напомнили, что в начале политической карьеры Шольц воспринимал НАТО как агрессивную и империалистическую организацию.

По мнению журналистов, такие факты в биографии канцлера раскрывают истинную причину паузы с отправкой танков Leopard 2 на нужды ВСУ. Авторы материала предположили, что долгое колебание Шольца обнажило его уверенность в роли разрядки во времена холодной войны.