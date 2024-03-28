28 марта 2024, 07:10
Шольц высказался о мирных переговорах по Украине
Шольц: страны на уровне советников по безопасности обсуждают мир на Украине
Западные страны обсуждают вероятный мир на Украине на уровне советников по безопасности. Об этом газете Märkische Allgemeine Zeitung сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Ряд стран, в том числе и Украина, на уровне советников обсуждают что-то, что способно привести нас всех к мирному процессу», — сказал он.
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Глава правительства ФРГ добавил, что по его мнению, «мир возможен в любое время».
Ранее издание Politico написало, что своей политикой Шольц демонстрирует стремление принудить Украину к мирным переговорам с Россией. У Германии есть все возможности для более обширной поддержки Украины, считают авторы статьи, но Шольц сознательно не идет на это.
Шольц отмечал, что он вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном ждет правильной возможности для начала переговоров с Владимиром Путиным.
Россия
Переговоры
Украина
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