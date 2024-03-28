Мир 28 марта 2024, 07:10 Шольц высказался о мирных переговорах по Украине Шольц: страны на уровне советников по безопасности обсуждают мир на Украине РИА «Новости»

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Западные страны обсуждают вероятный мир на Украине на уровне советников по безопасности. Об этом газете Märkische Allgemeine Zeitung сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Ряд стран, в том числе и Украина, на уровне советников обсуждают что-то, что способно привести нас всех к мирному процессу», — сказал он.

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Глава правительства ФРГ добавил, что по его мнению, «мир возможен в любое время».

Ранее издание Politico написало, что своей политикой Шольц демонстрирует стремление принудить Украину к мирным переговорам с Россией. У Германии есть все возможности для более обширной поддержки Украины, считают авторы статьи, но Шольц сознательно не идет на это.

Шольц отмечал, что он вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном ждет правильной возможности для начала переговоров с Владимиром Путиным.