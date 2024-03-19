Мир 19 марта 2024, 16:35 «Нужен правильный момент». Шольц — о переговорах с Путиным Шольц заявил, что он и Макрон ждут «правильного момента» для диалога с Путиным Michael Kappeler/dpa/globallookpress

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он и президент Франции Эммануэль Макрон ждут «правильного момента» для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Слова немецкого политика привело РИА «Новости».

Шольц напомнил, что прямой диалог с президентом России состоялся более года назад. С Путиным также активно общался Макрон.

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«Мы оба сказали, что сделаем это вновь, но для этого нужен правильный момент», — подчеркнул канцлер ФРГ.

Запад должен послать российской стороне четкий сигнал о готовности поддерживать Украину столько, сколько потребуется, добавил Шольц. В таком случае якобы станет возможным «достижение справедливого мира».

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Россия показала готовность к переговорам, и Украина должна пойти на этот шаг. Германии не стоило исключать разрешение конфликта дипломатическим путем, считает политик.

Немецкие чиновники не должны спорить о «болтах на ракетах Taurus». Вместо этого необходимо обсуждать мирное решение украинского конфликта, заявил политик Рольф Мютцених, чьи слова привели «Известия».