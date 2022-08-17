Шольц счел прямое общение с Путиным важным

В Германии указали на важность прямых контактов с президентом РФ Владимиром Путиным. Немецкий канцлер Олаф Шольц заметил, что связь во время кризиса поддерживать необходимо, хоть и непросто.

Глава правительства Германии заявил в интервью газете Dagens Nyheter о желании, чтобы позиция Запада дошла «до президента России напрямую».

«Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса», — подчеркнул Шольц.

Нормализацию отношений между Германией и Россией в обозримом будущем немецкий канцлер счел невозможной. По его словам, вопрос стоит обсуждать только после «заключения мира на разумных условиях».

Ранее Шольц заметил, что вопрос о запрете выдачи виз туристам из России следует серьезно обсуждать. Усложнение жизни простым людям он назвал недопустимым, а уже введенные против РФ санкции — эффективными.