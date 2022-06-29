Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине. Это произошло на итоговой пресс-конференции после саммита G7. Об этом сообщило издание Welt.

Журналистка обратилась к главе немецкого правительства с вопросом, может ли он раскрыть подробности гарантий безопасности, которые были обещаны Западом Киеву после российской спецоперации.

«Да. Могу», — с улыбкой ответил Шольц и тихо засмеялся.

При этом между словами он выдержал длительную паузу.

Также рассмеялись после ответа канцлера и другие участники пресс-конференции. После очередной паузы Шольц развел руками.

«Это все», — усмехаясь, резюмировал глава немецкого правительства.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что переговоры о будущем Украины могут начаться только после того, как российские войска покинут территорию страны. Британский премьер подчеркнул, что только тогда западные партнеры смогут предоставить Украине гарантии безопасности.