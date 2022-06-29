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    29 июня 2022, 05:29

    Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности для Украины

    Канцлер Германии Шольц смехом отреагировал на вопрос про гарантии безопасности Украине

    Алексей Иванчин

    Канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине. Это произошло на итоговой пресс-конференции после саммита G7. Об этом сообщило издание Welt.

    Журналистка обратилась к главе немецкого правительства с вопросом, может ли он раскрыть подробности гарантий безопасности, которые были обещаны Западом Киеву после российской спецоперации.

    «Да. Могу», — с улыбкой ответил Шольц и тихо засмеялся.

    При этом между словами он выдержал длительную паузу.

    Также рассмеялись после ответа канцлера и другие участники пресс-конференции. После очередной паузы Шольц развел руками.

    «Это все», — усмехаясь, резюмировал глава немецкого правительства.

    Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что переговоры о будущем Украины могут начаться только после того, как российские войска покинут территорию страны. Британский премьер подчеркнул, что только тогда западные партнеры смогут предоставить Украине гарантии безопасности.