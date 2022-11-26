Мир 26 ноября 2022, 19:33 Шольц рассказал о переговорах с Путиным на немецком языке Канцлер Шольц рассказал, что Путин в телефонном разговоре с ним переходил на немецкий РИА «Новости»

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Канцлера Германии Олафа Шольца поразило свободное владение президента России Владимира Путина немецким языком. Он сообщил изданию Focus, что в ходе последних телефонных переговоров российский лидер чередовал русский и немецкий.

Телефонный разговор двух политических лидеров состоялся 13 сентября. Путин и Шольц обсуждали ситуацию на Украине. По словам канцлера Германии, в решении непростого вопроса он заметил некие «подвижки», хотя определенности России по переговорам не было.

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В целом тональность разговора Шольц охарактеризовал как дружелюбную.

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«Он (Путин — прим. ред.) чередует немецкий и русский языки», — сказал канцлер.

Шольц признался, что его познания в русском ограничены лишь восьмичасовым школьным курсом.

Ранее канцлер Германии призывал Украину сдаться в самом начале спецоперации. Он предлагал ВСУ сразу сложить оружие и не ввязываться в боевой конфликт. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.