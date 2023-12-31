Мир 31 декабря 2023, 11:24 Шольц раскритиковал Путина в новогоднем обращении Канцлер ФРГ Шольц обвинил президента Путина в отключении газа Германии Michael Kappeler/dpa/globallookpress

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Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении заявил, что президент России Владимир Путин «отключил газ» ФРГ. Об этом написала газета Welt.

«Как только коронавирус немного отступил, Россия начала [спецоперацию]. Вскоре после этого президент России отключил нам газ, а осенью ХАМАС напал на Израиль», — сообщил Шольц.

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По его мнению, «мир стал более жестоким», но чтобы не бояться будущего, нужно относиться друг к другу с уважением и искать компромиссы. Немецкий канцлер считает, что наступающий год может быть удачным для страны.

Издание Ura.ru напомнило, что жители Германии в соцсети раскритиковали обращение канцлера. Они отметили, что Россия не лишала страну газа — ФРГ отказалась от него сама.

В начале декабря Олаф Шольц обвинял Россию в повышении цен на газ в Европе.

Шольц больше своих коллег просел в декабрьском рейтинге одобрения политиков Германии. Он потерял сразу 14 процентных пунктов и оказался на 14-м месте.