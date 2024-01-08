Мир 08 января 2024, 21:05 Шольц призвал страны Евросоюза увеличить расходы на поддержку Украины Канцлер ФРГ Шольц: странам ЕС нужно заложить больше средств на поддержку Украины РИА «Новости»

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Странам Евросоюза необходимо повысить расходы на военную поддержку Украины в бюджете на 2024 год. Германия это уже сделала, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. Его слова привело РИА «Новости».

Шольц отметил, что немецкого вклада в поддержку Украины будет недостаточно в долгосрочной перспективе.

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«Я призываю союзников в ЕС также приложить больше усилий в пользу Украины», — заявил канцлер.

В бюджете Германии на 2024 год заложено восемь миллиардов евро на военную помощь Украине. Запланированные объемы поставок оружия со стороны большинства стран-членов Евросоюза слишком малы, подчеркнул Шольц.

В Германии предположили, что Украина предпримет еще одну попытку контрнаступления после того, как получит от Норвегии истребители F-16. В немецких СМИ предположили, что ВСУ попытаются атаковать Крым.