08 января 2024, 02:44
Условие для нового наступления ВСУ назвали в Германии
Welt: Украина начнет новое наступление после получения самолетов F-16
Вооруженные силы Украины совершат еще одну попытку наступления после того, как Норвегия отправит им истребители F-16. Об этом сообщило немецкое издание Welt.
По данным издания, украинская армия может перейти в активное наступление после получения истребителей F-16 от Норвегии. Это произойдет в ближайшие месяцы. Авторы статьи также указали, что вероятнее всего, целью ВСУ будет Крым.
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Власти Дании отложили передачу первых истребителей F-16 украинским военным примерно на шесть месяцев. Первоначально поставку техники ВСУ планировали в начале 2024 года.
МИД России предупреждал, что страна будет расценивать взлет истребителей F-16 с баз в Словакии, Румынии и Польши как прямое участие в украинском конфликте.
Ранее норвежским компаниям получили разрешение напрямую продавать оружие и оборонную продукцию Украине. Изменение вступило в силу с 1 января 2024 года.
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