Мир 18 января 2023, 20:21 Шольц призвал не допустить прямой конфронтации России и НАТО Канцлер ФРГ Шольц назвал недопустимым прямое столкновение России и НАТО РИА «Новости»

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Германия продолжает помогать Украине, но считает недопустимой прямую конфронтацию России и НАТО. Об этом главному редактору Bloomberg Джону Миклетвэйту заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы поддерживаем Украину до тех пор, пока это необходимо, всеми средствами, которые мы можем использовать, но также избегаем эскалации прямого конфликта между Россией и НАТО», — сказал он.

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Канцлера также спросили о возможном предоставлении танков Украине. На это он ответил, что пока обсуждает этот вопрос с союзниками.

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Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Шольц подчеркнул, что подобные действия не могут быть односторонними, так как их необходимо согласовывать с партнерами. Он упомянул США и заявил, что американские власти играют важную роль в вопросе поставок вооружения.

«Мы хотели бы подчеркнуть, что украинцы могут на нас рассчитывать», — отметил канцлер.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Польшу и другие страны отправить на Украину немецкие танки Leopard 2. Жители Германии резко высказались в его адрес и предупредили о риске эскалации конфликта.