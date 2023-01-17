17 января 2023, 18:58
Немцы назвали планы Германии прислать Украине танки Leopard эвтаназией
Читатели Die Welt раскритиковали министра Хабека за призывы отправлять танки на Украину
Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали министра экономики страны Роберта Хабека после призыва разрешить Польше и другим странам отправлять на Украину немецкие танки Leopard 2.
Многие комментаторы заметили, что снабжение украинских военных оружием и боевыми машинами серьезно усложнить конфликт и спровоцирует дальнейшую эскалацию.
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«Вот именно, продолжайте лить масло, пока вся Украина не сгорит, вот это действительно большое подспорье, эвтаназия, сделанная Хабеком», — написал один из пользователей.
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Другой отметил, что министр «требует и требует, чтобы мы наконец сказали „нет“ и тем самым вынудили его к мирным переговорам, иначе это приведет к очень плохому концу».
«Он определенно хочет втянуть Запад и прежде всего Германию в конфликт, последствия которого известны всем», — написали в комментариях.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Германия приняла положительные решения о дальнейшей поддержке Украины. Речь идет о передаче оружия. Об этом глава украинской столицы общался с вице-канцлером — министром экономики Германии Робертом Хабеком во время встречи в Давосе.
Германия
Украина
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