Мир 17 января 2023, 18:58 Немцы назвали планы Германии прислать Украине танки Leopard эвтаназией Читатели Die Welt раскритиковали министра Хабека за призывы отправлять танки на Украину Википедия

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Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали министра экономики страны Роберта Хабека после призыва разрешить Польше и другим странам отправлять на Украину немецкие танки Leopard 2.

Многие комментаторы заметили, что снабжение украинских военных оружием и боевыми машинами серьезно усложнить конфликт и спровоцирует дальнейшую эскалацию.

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«Вот именно, продолжайте лить масло, пока вся Украина не сгорит, вот это действительно большое подспорье, эвтаназия, сделанная Хабеком», — написал один из пользователей.

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Другой отметил, что министр «требует и требует, чтобы мы наконец сказали „нет“ и тем самым вынудили его к мирным переговорам, иначе это приведет к очень плохому концу».

«Он определенно хочет втянуть Запад и прежде всего Германию в конфликт, последствия которого известны всем», — написали в комментариях.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Германия приняла положительные решения о дальнейшей поддержке Украины. Речь идет о передаче оружия. Об этом глава украинской столицы общался с вице-канцлером — министром экономики Германии Робертом Хабеком во время встречи в Давосе.