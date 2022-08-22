Канцлер Германии Олаф Шольц хочет договориться с Канадой о поставках «важного сырья» вместо российского. Об этом сообщило немецкое информационное агентство DPA.

«Канада так же богата природными ресурсами, как и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия», — заявил он.

Канцлер добавил, что Германия хочет взаимодействовать с Канадой в вопросе выстраивания экономики на основе зеленого водорода. Также он собирается обсудить поставки сжиженного природного газа, никеля, кобальта, лития и графита.

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Канаду с 21 по 23 августа посетит Монреаль, Квебек, Торонто, Онтарио и другие города.

Германия готовится к жесткому энергетическому кризису. Еще весной в стране выпустили рекомендации по бережному расходованию ресурсов на фоне нехватки газа. К лету более 62% жителей стали принимать душ по правилам: кто-то стал реже мыться, кто-то сократил время принятия душа.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее высмеял режим строгой экономии в Германии. По его словам, европейские политики выполнили почти все пункты плана лишения себя российского газа.