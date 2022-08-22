Медведев предположил, что возможность полноценно мыться в Германии осталась только у Шольца

Европейские политики выполнили почти все пункты плана лишения себя российского газа. Это показал резкий рост биржевых цен на него. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял в своем Telegram-канале режим строгой экономии в Германии.

Он припомнил свой пост от 30 марта, в котором перечислил пять пунктов, которые Европе следует выполнить, чтобы остаться без газа. Часть из них уже претворили в жизнь: заморозить «Северный поток — 2», активы Центробанка, заявить об отказе от газа из России в течение ближайших пары лет. В план также вошло нежелание приобретать рубли для платежей за газ по курсу валюты контракта и обыски в немецких офисах «Газпрома».

Дмитрий Медведев назвал это «восхитительной комбинацией» европейских политиков и заявил, что она почти удалась. Стоимость тысячи кубометров газа на европейских биржах превысила 2800 долларов.

«Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только [канцлер Германии Олаф] Шольц, который ищет газ в Канаде. Что будет с ценой в конце года? 3000 долларов? 4000 долларов? Кто больше, господа?» — написал он.