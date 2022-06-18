Евросоюзу предрекли непростые изменения в случае вступления Украины

Решение Еврокомиссии поддержать Украину в получении статуса кандидата на вступление в ЕС предвещает союзу «широкомасштабные и глубокие изменения, которые будут непростыми». Об этом написало американское издание Politico.

«Относительно большое население Украины — более 40 миллионов человек [по данным на февраль 2022 года]— может коренным образом изменить баланс сил в процессе принятия решений ЕС», — предупредили журналисты.

Они добавили, что Украина будет иметь немалый вес при голосованиях и получит право на большую делегацию в Европейском парламенте.

Издание процитировало главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, которая отметила, что Украину также ожидает «долгий и трудный путь».

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не против вступления Украины в ЕС. Он пояснил, что поскольку это экономическое объединение, а не военный блок, как НАТО, решение о вступлении остается на усмотрении самого государства.