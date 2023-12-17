17 декабря 2023, 02:22
Шольц неожиданно появился на спектакле Серебренникова в Гамбурге
Канцлер ФРГ Шольц посетил спектакль режиссера Серебренникова в Гамбурге
Канцлер Германии Олаф Шольц посетил спектакль режиссера Кирилла Серебрянникова в Гамбурге. Об этом деятель культуры сообщил в своем Telegram-канале.
«Олаф Шольц неожиданно посетил наш спектакль BAROCCO в театре Талия (Гамбург)», — написал режиссер.
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По его словам, немецкий политик даже зашел за кулисы, чтобы выразить артистам свое восхищение. Шольц также выпил вина. Серебрянников отметил, что в одном из куплетов в импровизации на композицию «Besogna morire» прозвучала шутка про «отношения» канцлера ФРГ и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Ранее Шольц предложил главе венгерского правительства покинуть помещение в Брюсселе и отлучиться выпить кофе во время обсуждения вступления Украины в ЕС. Таким образом немецкий политик хотел преодолеть разногласия и позволить лидерам других стран принять решение о начале переговоров в отсутствии Орбана.
Германия
Режиссер
Спектакль
Кирилл Серебренников
Олаф Шольц
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