20 января 2023, 16:59
Шольц не ставил ультиматум США в вопросе поставок танков на Украину
Кабмин ФРГ опроверг ультиматум Шольца для США в вопросе поставок танков Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц не ставил ультиматумов американскому президенту Джо Байдену об обязательстве поставить Украине танки Abrams как условие передачи ВСУ немецких танков Leopard. С этим заявлением на брифинге выступил официальный представитель немецкого кабмина Штефен Хебештрайт, написал ТАСС.
«Я видел подобные сообщения в прессе. Могу сказать, что требований или некой взаимообусловленности о необходимости сделать определенные шаги никогда не было», — сказал он.
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Хебештрайт отметил, что Германия продолжает придерживаться определенных принципов в поддержке Украины.
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«Первое, мы поддерживаем Украину столько, сколько возможно. Второе, нельзя допустить вхождение ФРГ и НАТО в этот конфликт. Третье, мы не делаем односторонние шаги, а согласовываем все действия со своими партнерами, включая США», — заключил Хебештрайт.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что Шольц даст согласие на отправку танков Leopard Украине при условии, если США также начнут поставки ВСУ танков Аbrams.
Германия
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Украина
Олаф Шольц
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