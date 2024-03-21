Мир 21 марта 2024, 15:17 Шольц не нашел владельца доходов от замороженных активов России Шольц назвал доходы от замороженных активов России никому не принадлежащими Hendrik Schmidt/dpa/globallookpress

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Замороженные на Западе активы Центробанка России проиндексируют. Канцлер Германии Олаф Шольц на выступлении перед саммитом ЕС в Брюсселе предложил изъять полученные таким образом доходы, потому что они, по его мнению, никому не принадлежат. Об этом сообщило РИА «Новости».

Политик предложил изъять доходы от российских активов. По мнению Олафа Шольца, следует направить их, в первую очередь, на военную помощь Украине.

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«Речь идет о вырученных средствах, которые могут быть использованы, поскольку никому не принадлежат и поэтому могут быть изъяты Европейским Союзом», — сказал он.

Около 70% замороженных в 2022 году российских активов остались в бельгийском депозитарии Euroclear, сообщили «Известия». Высокопоставленный европейский чиновник предупредил, что их конфискация доведет эту расчетно-клиринговую систему до банкротства и спровоцирует финансовый кризис.