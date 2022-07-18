Шольц назвал условие, при котором с России никогда не снимут санкций

Власти Евросоюза не снимут антироссийские санкции, введенные из-за спецоперации, если мир на Украине будет заключен на условиях, навязанных Москвой. Об этом в колонке для Frankfurter Allgemeine Zeitung канцлер Германии Олаф Шольц.

«То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе в течение длительного времени, нам было ясно с самого начала», — отметил немецкий политик.

При этом он признал, что жители Германии столкнулись с последствиями санкций. Речь идет о быстро растущей инфляции и подорожании стоимости энергоресурсов. Шольц считает, что соотечественникам придется запастись терпением.

В Кремле неоднократно подчеркивали контрпродуктивность санкций. Рестрикции западных стран в отношении России привели к кризису в мировой экономике. При этом Евросоюз страдает от санкций больше других.