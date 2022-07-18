Европа больше других страдает от бездумных антироссийских санкций. Кроме того, она свои арсеналы, поставляя оружие на Украину. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье для «Известий».

«Европа, „построенная“ Вашингтоном на антироссийском фронте, больше других страдает от бездумных санкций, опустошает свои арсеналы, поставляя вооружения Киеву (не требуя отчета о том, кто его потом контролирует и куда оно попадает), освобождая свой рынок для последующих закупок продукции военно-промышленного комплекса США и дорогого американского СПГ вместо доступного российского газа», — написал он.

Лавров также подчеркнул, что внешняя политика коллективного Запада — это «театр одного актера».

Ранее глава российского МИД отмечал, что что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, являются законной целью ВС РФ. Кроме того, Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружения Киеву. В ведомстве подчеркнули, что НАТО играет с огнем, продолжая давать Украине оружие;