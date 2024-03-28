Мир 28 марта 2024, 07:46 Шольц назвал терактом поджог подстанции «Штайнфурт» в Германии Шольц: нападение на подстанцию «Штайнфурт» в Германии было терактом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава немецкого правительства Олаф Шольц заявил, что поджог подстанции «Штайнфурт», из-за которого оказался обесточен завод Tesla Gigafactory и несколько районов Берлина, является терактом. Его слова привело издание Märkische Allgemeine Zeitung.

«Что касается нападения, я его рассматриваю так же, как и правительство федеральной земли — это был террористический акт», — сказал канцлер ФРГ.

Реклама

Он выступил за расширение завода Tesla и попросил силовиков обеспечить безопасность предприятия. Шольц пообещал сделать все, чтобы найти ответственных за поджог подстанции.

Инцидент на подстанции «Штайнфурт» произошел 5 марта. Сначала рядом с ней произошел хлопок, а затем началось возгорание. По данным немецких СМИ, ответственность на себя взяли члены левоэкстремистской «Группы Вулкан».

Ранее Шольц заявил, что немецкие спецслужбы не знали о подготовке теракта в Подмосковье.