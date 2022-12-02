Важное 02 декабря 2022, 14:36 Путин призвал Шольца пересмотреть подход к ситуации на Украине Президент Путин заявил канцлеру ФРГ Шольцу о недопустимости поставок оружия на Украину РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин 2 декабря созвонился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба Кремля. Российский лидер рассказал немецкому коллеге о причинах нанесения ракетных ударов по критическим объектам на Украине, а также заявил о недопустимости накачивания ВСУ оружием.

Главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины. Путин в очередной раз подробно рассказал Шольцу о подходах России к спецоперации. Президент РФ добавил, что страны Запада проводят деструктивную политику, накачивая ВСУ вооружениями и подготавливая украинских военных.

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Путин обратил внимание, что украинское руководство не принимает идею переговоров благодаря политической и финансовой поддержке западных государств. По его словам, это же стимулирует украинских радикалов к совершению новых преступлений против мирных жителей.

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«Президент России призвал германскую сторону пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий», — рассказали в Кремле.

Путин рассказал Шольцу, что ВС России долго воздерживались от ракетных ударов по критическим объектам Украины, но это стало неизбежно после взрыва на Крымском мосту и атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру РФ.

В середине ноября Шольц рассказал, что его пытались отговорить от проведения переговоров с Путиным. Немецкий лидер отметил, что не прислушался к таким советам, потому что достижение мира на Украине без диалога с российским президентом невозможно.