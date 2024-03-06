06 марта 2024, 09:59
Шольц назвал ерундой согласованный в Турции проект мирного договора Украины и России
Шольц: Россия и Украина не согласовывали в Турции мирный договор в 2022 году
Информация о согласованном на переговорах в Турции мирном договоре между Россией и Украиной является недостоверной. Об этом газете Sächsische Zeitung заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Он назвал ерундой и пропагандой сообщения о том, что на встрече российской и украинской делегаций в 2022 году стороны согласовали проект мирного договора. Он также опроверг вмешательство бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена в диалог между Украиной и Россией.
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«[Это] полная ерунда!» — подчеркнул Шольц.
По его мнению, срыв переговоров произошел не из-за действий западных лидеров, а по другим причинам.
Ранее журналисты Foreign Affairs предположили, что президент Украины Владимир Зеленский согласится начать диалог с Россией для урегулирования конфликта. В издании отметили, что для этого украинский президент смягчит указ о запрете переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Германия
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