Шольц исключил военное вмешательство НАТО в ситуацию на Украине

Военные силы НАТО не станут вмешиваться в ситуацию на Украине, потому что это станет непоправимой ошибкой. Как сообщила газета «Известия», с таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Шольц напомнил, что спецоперацию по демилитаризации на Украине проводит Россия, которая является ядерной державой и одним из крупнейших государств Европы. Вмешательство НАТО приведет к непоправимым последствиям.

«Мы не будем вмешиваться в военном плане — это касается НАТО. Альянс этого делать не станет. Это было бы в нынешней ситуации ошибкой», — заявил канцлер Германии.

Шольц добавил, что Германия и Израиль призывают стороны к дипломатическому урегулированию. Для этого Россия и Украина должны продолжить переговоры.

Спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Российские войска уничтожают объекты военной инфраструктуры соседней страны для защиты республик Донбасса.