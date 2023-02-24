Мир 24 февраля 2023, 21:43 Шольц и Макрон призывали Зеленского начать переговоры с Россией — СМИ WSJ: Шольц и Макрон в феврале призывали Зеленского начать переговоры с Россией РИА «Новости»

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Глава немецкого правительства Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон предлагали украинскому коллеге Владимиру Зеленскому начать переговоры с Россией во время их февральской встречи в Париже, сообщили источники газеты Wall Street Journal. Издание не уточнило, какая реакция последовала на этот призыв.

В октябре 2022 года президент Украины подписал указ, согласно которому проведение переговоров об урегулировании кризиса с президентом РФ Владимиром Путиным невозможно.

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Сразу после этого Зеленский принял участие в заседании СНБО, в ходе которого заявил, что Киев подает заявку на ускоренное вступление в военно-политический блок НАТО. Однако надеждам украинского руководства на быстрое вступление в альянс не суждено сбыться, пишет РИА ФАН.

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Ранее генсек блока Йенс Столтенберг заявил об истощении запасов артиллерийских снарядов из-за их отправки для нужд ВСУ. Он считает, что нужно нарастить производство боеприпасов.