Шойгу рассказал о развитии российской армии

В России завершили основные преобразования Вооруженных сил. Их привели к трехвидовой структуре, а штатную численность довели до установленных президентским указом параметров.

Глава Минобороны Сергей Шойгу подчеркнул в интервью «Российской газете» о том, что слово «реформа» происходящие в ВС РФ процессы характеризует не совсем точно. Развитие армии и флота было плановым.

«На сегодняшний день можно сказать, что основные преобразования в целом завершены. Вооруженные силы приведены к трехвидовой структуре, а их штатная численность доведена до установленных указом президента Российской Федерации параметров», — пояснил Шойгу.

Он напомнил о создании «самодостаточных группировок войск на стратегических направлениях». В России сформированы силы специальных операций, военная полиция и подразделения беспилотной авиации.

«Появился новый вид Вооруженных сил — Воздушно-космические силы. Сформировано объединенное стратегическое командование Северного флота», — сказал министр.

Изменения коснулись и состава войск в Крыму — он был усилен для обеспечения защиты полуострова и российских интересов в Черном море.

В дальней оперативной зоне, управляющей вышедшими с задачами в Средиземное море кораблями, создано оперативное командование.