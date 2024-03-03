Мир 03 марта 2024, 14:59 Шойгу призвал Запад услышать адресованные ему слова Путина Глава Минобороны Шойгу: Запад обязан услышать адресованные ему слова Путина РИА «Новости»

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Западные страны должны услышать слова, которые им адресовал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Это посылы, которые давно назрели, а не просто сигналы. Думаю, услышать они обязаны», — сказал он.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что после послания Путин не проводил никаких телефонных переговоров с иностранными коллегами. При этом он отметил, что Запад не оставил без внимания выступление президента.

Путин представил свое послание Федеральному собранию в четверг, 29 февраля. Оно стало для президента самым продолжительным и длилось два часа и шесть минут. Путин указал на главные приоритеты развития России как на внутренней, так и на внешней арене, а также уделил внимание бойцам СВО.