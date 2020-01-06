Шойгу обсудил с главой генштаба ВС Ирана ситуацию в стране после убийства Сулеймани

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с начальником генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери обстановку в регионе после убийства генерала Касема Сулеймани.

«В ходе беседы военачальники обсудили практические шаги по недопущению эскалации обстановки в Сирийской Арабской Республике и Ближневосточном регионе в связи с убийством под Багдадом командующего спецподразделением „Кудс“ генерала Касема Сулеймани», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Минобороны РФ.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в районе международного аэропорта Багдада. Во время операции погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Белом доме их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Власти Ирана дали обещание отомстить за это убийство. Президент США Дональд Трамп предупредил, что если во время ответных мер пострадают американцы, то он нанесет удары по 52 целям в Иране. Газета Washington Post назвала госсекретаря США Майка Помпео главным сторонником убийства Сулеймани.