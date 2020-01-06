WP назвала Помпео главным сторонником убийства Сулеймани

По данным газеты, Помпео впервые затеял разговор о ликвидации Сулеймани еще несколько месяцев назад. Тогда Трамп и представители Пентагона отказались проводить эту операцию. Госсекретарь активизировался по этому вопросу в начале прошлой недели. Он говорил с Трампом об этом каждый день по нескольку раз.

Смерть Сулеймани, по мнению источников Washington Post, это бюрократическая победа Помпео. Однако это событие несет в себе несколько серьезных рисков. За ним последуют еще одна затяжная региональная война на Ближнем Востоке, ответные убийства сотрудников США по всему миру, перерыв в битве против террористов и закрытие дипломатических путей по сдерживанию ядерной программы Ирана.

Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара по району международного аэропорта в Багдаде по приказу Трампа. Генерала обвинили в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Власти Ирана обещали отомстить Соединенным Штатам за смерть военного.