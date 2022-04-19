Шойгу объяснил, к чему приведут поставки Западом оружия на Украину

Поставками оружия западные страны вынуждают Киев сражаться «до последнего украинца», процитировало главу Минобороны РФ Сергея Шойгу на итоговой коллегии РИА ФАН.

Он обвинил США и подконтрольные им западные страны в стремлении затянуть конфликт на Украине любой ценой.

«Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать „до последнего украинца“», — сказал Сергей Шойгу.

Минобороны РФ стремится к обеспечению армии и флота передовым вооружением и внедряет новые способы ведения боевых действий. Это, по словам министра, позволит лучше адаптироваться к современным условиям.

Причины, по которым США может быть выгодно затягивание конфликта на Украине, ранее назвали китайские журналисты. Они заподозрили американцев в желании поддержать свою оборонную промышленность и, манипулируя НАТО, распространить влияние на страны Индо-Тихоокеанского региона.