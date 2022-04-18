Китайские журналисты раскрыли истинные мотивы США на Украине

Власти США затягивают конфликт на Украине, чтобы поддержать свой военно-промышленный комплекс и настроить НАТО против России и других стран мира. Статья об истинных мотивах американского правительство вышла на сайте Global Times.

Китайский журналист сопоставил высказывания американских политиков о том, как долго может продлиться спецоперация на Украине. Оказалось, их новые прогнозы отличаются от прежних примерно на семь месяцев.

«После начала украинского кризиса практически вся практика Вашингтона сводилась к затягиванию конфликта, и для этого предпринимались всевозможные мобилизации и „усилия“. Этот прогноз Вашингтона, по сути, говорит Украине идти вперед и „мы вас поддерживаем“. Украину чрезвычайно эксплуатировали, как пешку», — указано в статье.

Спецоперация длится уже больше 50 дней, что доказывает: якобы принимаемые меры помощи были лишь театральным действом. Истинной целью США было использование хаоса в своих интересах. Автор статьи предположил, что таким образом американское правительство хочет поддержать свой военно-промышленный комплекс — именно он является самым непосредственным и большим бенефициаром продления конфликта. Пентагон уже встретился с руководством восьми ведущих производителей оружия в стране, чтобы обсудить рост объемов производства — акции этих компаний находятся на пороге роста.

Источник фото: РИА «Новости»

Геополитическими дивидендами от затягивания конфликта на Украине журналист назвал возможность США манипулировать НАТО, используя теорию российской угрозы. Это подтверждает динамика российско-украинских переговоров, которые шли благополучно, пока в один момент Киев не сделал резкий шаг назад, изменив отношение к пункту о вступлении в НАТО. Поскольку все пошло не по сценарию Вашингтона, вмешались США, чтобы подорвать консенсус и базу для переговоров.

«Вашингтон, вкусивший крови в украинском кризисе, стремится применить этот подход в глобальном масштабе. Люди видят, что Вашингтон пытается максимально использовать российско-украинский конфликт, увязывая его с ситуацией в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказано в материале.