Шойгу: напряженность в Афганистане достигла критической отметки

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал обстановку, сложившуюся в Афганистане в последние несколько дней. По его словам, она достигла критического уровня. Об этом написало РИА ФАН.

Он обратил внимание на количество граждан республики, которые хотят покинуть ее немедленно. Люди пытаются сбежать из Афганистана всеми возможными и невозможными способами.

«Обстановка в этой стране критическая. Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни», — произнес Шойгу на селекторном совещании.

Ранее стало известно, что последние военные США покинули Афганистан 30 августа в 23:00. К этому моменту власть в Афганистане уже была захвачена талибами*, которые провозгласили независимость республики.

*талибы — участники террористического движения «Талибан», запрещенного в России