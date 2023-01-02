Мир 02 января 2023, 18:49 Шмыгаля решили поставить на место в Польше за восхваление Бандеры Премьер Польши заявил, что напомнит Шмыгалю о недопустимости восхваления Бандеры РИА «Новости»

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении напомнить украинскому премьеру Денису Шмыгалю о недопустимости прославления Степана Бандеры. Таким образом он отреагировал на публикацию в Twitter Верховной рады о дне рождения националиста, сообщило РИА «Новости».

Комментируя твит, Моравецкий подчеркнул, что Польша крайне критична в отношении какого-либо восхваления или даже упоминания Бандеры.

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«Мы очень-очень негативны. <…> В моем первом разговоре с премьером Денисом Шмыгалем я скажу об этом очень однозначно», — сказал политик.

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Польский премьер отметил, что Рада напоминает о личности человека, который был «идеологом преступных времен».

Бандера был лидером Организации украинских националистов* (ОУН*) и одним из инициаторов создания «Украинской повстанческой армии»**. УПА** сотрудничала с гитлеровцами. Националисты ОУН*-УПА** виновны в Волынской резне в 1943 году. Тогда же были убиты и тысячи украинцев, которые отказались от сотрудничества с фашистами.

ОУН* и УПА** — запрещенные в России экстремистские организации.