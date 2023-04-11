Мир 11 апреля 2023, 20:25 Канада направит Украине новый пакет военной помощи с автоматами, пулеметами и патронами Трюдо: Канада направит Украине новый пакет военной помощи с еще большим объемом оружия РИА «Новости»

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Глава канадского правительства Джастин Трюдо заявил, что страна направит Украине новый пакет военной помощи. На этот раз в него войдут автоматы, пулеметы и патроны, сообщил премьер-министр во время совместной пресс-конференции с украинским главой правительства Денисом Шмыгалем. Трансляцию вели канадские телеканалы.

«Сегодня мы объявляем, что направим еще больше оружия. Мы отправим 21 тысячу автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов», — сообщил Трюдо.

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Общий объем выделенной Канадой военной помощи Украине с февраля 2023 года превысил 600 миллионов долларов.

Новый пакет включает 155-миллимитровые артснаряды стандарта НАТО, взрыватели, снарядные устройства, совместимые с гаубицами М777, а также дополнительные специализированные камеры для беспилотников.

Украине предоставят и услуги спутниковой связи — как правительству, так и неправительственным организациям, включая объекты критически важной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что канадские власти приняли решение ввести санкции в отношении 14 физических и 34 юридических лиц из России, в том числе связанных с ЧВК «Вагнер».