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Шмыгаль назвал членство в ЕС приоритетом для Украины

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что обсудил с главой ЕК фон дер Ляйен интеграцию в ЕС

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Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и обсудил экономическую помощь Киеву, а также интеграцию Украины в Евросоюз. Об этом сообщило РИА «Новости»со ссылкой на соцсети премьера.

«Членство в ЕС в приоритете для Украины. Во время встречи с президентом Еврокомиссии обсудили следующие шаги для евроинтеграции, макроэкономической помощи, энергетической безопасности и интеграции во внутренний рынок Евросоюза», — отметил украинский политик.

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В Киеве с 2014 года неоднократно заявляли о курсе страны на вступление в ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал соответствующую заявку.

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В июне на саммите в Брюсселе члены ЕС одобрили предоставление Украине статуса кандидата. Однако Киеву потребуется провести ряд реформ, чтобы получить билет в еврозону.

Эксперты полагают, что поддержка Украины не входит в круг интересов Брюсселя. В настоящий момент страны ЕС борются с разразившимся энергетическим кризисом. В Германии потребовали не препятствовать работе «Северного потока — 2».

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